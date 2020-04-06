ФСБ разработала правила уничтожения опасных дронов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разработала правила уничтожения опасных дронов, которые могут угрожать безопасности граждан. Соответствующий проект приказа спецслужбы опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Приказ определяет, что принятие решения о пресечении полета беспилотника будет оформляться в письменном виде или графически на карте и подписываться должностным лицом спецслужбы. Если у сотрудников будет возможность установить контакт с пилотом (тем, кто управляет беспилотником), то от него потребуют прекратить полет, если же тот откажется, дрон будет сбит.

В ряде случаев сотрудники ФСБ смогут без принятия отдельного решения использовать оружие, чтобы сбивать беспилотники и уничтожать пульты управления. Речь идет о ситуациях с освобождением заложников, задержанием опасных преступников и пресечением террористических актов. А также в случае отражения нападения на объекты спецслужбы.

Закон, разрешающий органам ФСБ уничтожать дроны-нарушители, был принят в декабре 2019 года. Нынешний проект приказа определяет, как именно должны действовать сотрудники ФСБ во время обеспечения безопасности массовых мероприятий и при проведении неотложных следственных действий.

В октябре 2019 года сообщалось, что глава ФСБ Александр Бортников предупредил об автономных роях беспилотных летательных аппаратов, которые вскоре могут быть использованы в террористических атаках.

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