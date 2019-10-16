ФСБ предупредила о массированных атаках террористов с помощью дронов

Автономные рои беспилотных летательных аппаратов вскоре могут быть использованы в террористических атаках. Об этом в среду, 16 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова.

По его словам, дроны могут доставлять химическое оружие, яды и другие средства поражения большими группами под одним управлением. Глава ведомства подчеркнул, что это станет серьезным вызовом в ближайшее время.

Директор ФСБ также отметил, что масштабные атаки на военные и гражданские объекты с использованием дронов участились. В частности, беспилотники применяются при переброске грузов и снаряжения боевикам через границы государств.

Лидеры террористических организаций стремятся получить новую технику и вооружение, купить средства спутниковой связи и геолокационное оборудование, добавил Бортников.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили 39 терактов на территории России в этом году. Было задержано 679 боевиков, а также ликвидировано 49 ячеек террористов.

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