Глава ФСБ рассказал о сотнях задержанных в России террористов

На территории России с начала года предотвращено 39 терактов, ликвидировано 49 ячеек террористов. Об этом в среду, 16 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова.

По его словам, террористы планировали атаки в разных регионах страны. Всего ликвидировано 32 боевика, еще 679 террористов задержаны. Кроме того, 22 боевика удалось убедить отказаться от террористической деятельности, отметил Бортников.

Ранее сообщалось, что вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малеваный заявил, что на территории России находятся около 2,5 тысячи террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в стране). Он добавил, что ячейки боевиков финансово «подпитывает Запад», осуществляя спонсирование через некоммерческие организации.

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