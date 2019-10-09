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Ветеран спецслужб назвал число «спящих кротов» ИГ в России

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Вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малеваный заявил, что на территории России находятся около 2,5 тысячи террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в стране). Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте радио Sputnik.

По его словам, это лишь часть примерно восьми тысяч боевиков, которые после разгрома группировки в Сирии обосновались во многих регионах Западной Европы. Они относятся к так называемым «спящим кротам», которых регулярно выявляют сотрудники ФСБ. Так, за последние полгода было уничтожено 142 боевика.

Малеваный также отметил, что финансово данные ячейки «подпитывает Запад», осуществляя спонсирование через некоммерческие организации, зарегистрированные как иностранные агенты.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что ФСБ обнаружила в России группировку из более чем 100 сторонников международных террористов, отправивших боевикам в Сирии свыше шести миллионов рублей. Они финансировали запрещенные в стране организации «Имарат Кавказ» и ИГ. Группа действовала на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

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