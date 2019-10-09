ФСБ разоблачила «благотворительную организацию» из 100 спонсоров террористов

ФСБ обнаружила в России группировку из более чем 100 сторонников международных террористов, отправивших боевикам в Сирии свыше шести миллионов рублей. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, для координации пособники террористов использовали мессенджер Telegram. Они финансировали запрещенные в России организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». Группа действовала на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Краснодарского и Ставропольского края, Тюменской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Отправленные террористам деньги были собраны как пожертвования на благотворительность. В группировку входили участники спланированного в 2005 году Шамилем Басаевым нападения боевиков на Нальчик.

В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии были задержаны два человека. У них изъята экстремистская литература, 10 мобильных устройств с указаниями террористов, 60 пластиковых карт разных банков, шесть тысяч долларов и бухгалтерская документация.

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что задержанные — 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра — собирали деньги на финансирование международных террористов с февраля 2015 года. В отношении контрагентов организации, в том числе из Москвы, возбуждены уголовные дела.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что с начала года на Северном Кавказе было ликвидировано 30 ячеек террористов и предотвращено 15 терактов. Предположительно, террористы намеревались устроить взрывы в местах массового пребывания людей и на объектах религиозных организаций, а также планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru