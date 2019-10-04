Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

По его словам, теракты предотвращены в Тамбове, Воронеже, Владимире и Туле. Всего силовики задержали 152 человека, причастных к деятельности террористов.

Кроме того, было предотвращено одно преступление террористической направленности.

В конце сентября сообщалось, что российские следователи ликвидировали ячейку пособников террористов, высылавших деньги в помощь международной террористической организации на территории Сирии и Ирака. Девять обвиняемых были заключены под стражу.

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