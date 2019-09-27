Российские следователи ликвидировали ячейку пособников террористов

Девять обвиняемых в содействии террористам и участии в деятельности террористической организации заключены под стражу решением суда. Об этом в пятницу, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, один из арестованных вступил в ряды террористов в Египте. Он вернулся в Россию в 2015 году и начал искать людей, готовых профинансировать деятельность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Мужчина создал группу в мобильном приложении, куда приглашал готовых высылать деньги террористам в Сирии и Ираке. В сообщество входило около 30 человек. Каждого из участников организатор интервьюировал лично, вывозил в деревню Кокошино Московской области, где они давали присягу на верность террористам и соглашались ежемесячно присылать деньги им в помощь.

Мужчина собирал денежные средства и переводил их на счета боевиков. Средства использовались для подготовки терактов и финансирования подразделений террористов.

Связи организатора сообщества были отработаны совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Задержанные дали признательные показания. Следователи провели обыски на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

31 июля сообщалось, что в Татарстане были задержаны двое россиян, готовивших теракт. У них изъяли взрывчатку и компоненты самодельных взрывных устройств. Установлено, что они также пытались завербовать местных жителей в ряды террористов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru