Российские следователи ликвидировали ячейку пособников террористов

Девять обвиняемых в содействии террористам и участии в деятельности террористической организации заключены под стражу решением суда. Об этом в пятницу, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По ее словам, один из арестованных вступил в ряды террористов в Египте. Он вернулся в Россию в 2015 году и начал искать людей, готовых профинансировать деятельность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Мужчина создал группу в мобильном приложении, куда приглашал готовых высылать деньги террористам в Сирии и Ираке. В сообщество входило около 30 человек. Каждого из участников организатор интервьюировал лично, вывозил в деревню Кокошино Московской области, где они давали присягу на верность террористам и соглашались ежемесячно присылать деньги им в помощь.
Мужчина собирал денежные средства и переводил их на счета боевиков. Средства использовались для подготовки терактов и финансирования подразделений террористов.
Связи организатора сообщества были отработаны совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Задержанные дали признательные показания. Следователи провели обыски на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии.
31 июля сообщалось, что в Татарстане были задержаны двое россиян, готовивших теракт. У них изъяли взрывчатку и компоненты самодельных взрывных устройств. Установлено, что они также пытались завербовать местных жителей в ряды террористов.