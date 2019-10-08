На Северном Кавказе сорвали 15 терактов

С начала года в Северо-Кавказском федеральном округе было ликвидировано 30 террористических ячеек, члены которых готовили теракты в общественных местах. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников по итогам заседания в Пятигорске, передает «Интерфакс».

По его словам, террористы собирались совершить 15 преступлений в местах массового пребывания людей и на объектах религиозных организаций, а также планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов.

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Участники заседания рассмотрели итоги реализации комплекса силовых и профилактических мер, которые позволили существенно снизить число терактов на территории Северного Кавказа. «Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018-м — 6, то с начала текущего года — 2», — рассказали в НАК.

Ранее в октябре сообщалось, что с начала года силовики предотвратили четыре теракта в крупных городах России: Тамбове, Воронеже, Владимире и Туле. Всего были задержаны 152 человека, причастных к деятельности террористов.

В конце августа в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, готовившего серию терактов. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу близ населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района два мощных самодельных взрывных устройства.

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