ФСБ задержала готовившего серию терактов на Кавказе

В Кабардино-Балкарии задержали готовившего серию терактов мужчину. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу близ населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района два мощных самодельных взрывных устройства. ФСБ установила и задержала предполагаемого изготовителя взрывчатки и закладчика тайника: им оказался ранее судимый за террористические преступления житель республики.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что готовил теракты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур. В отношении него возбуждено новое уголовное дело.

В начале августа в Ингушетии ликвидировали боевика, намеревавшегося совершить теракт. Злоумышленник укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

РИА Новости / Telegram

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