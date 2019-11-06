Медработник хранил на компьютере коллекцию детского порно и попал в тюрьму

Медработник из американского города Мадисон, штат Висконсин, приговорен к четырем годам тюрьмы и трем годам усиленного надзора за хранение детской порнографии. Об этом сообщает WISC-TV.

В январе 2018 года полиция получила жалобу на 39-летнего работника детской больницы Патрика Мэннинга (Patrick Manning). Следователи нашли на его компьютере более двух тысяч эротических кадров с участием детей разного возраста. Мужчину арестовали.

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В ходе проведенного расследования полицейские не нашли доказательств того, что Мэннинг причинял вред посетителям или работникам больницы. На суде мужчина признал себя виновным в хранении детской порнографии.

В понедельник, 4 ноября, преступнику вынесли приговор и посадили в тюрьму. Судья запретил Мэннингу контактировать с людьми, не достигшими 18-летнего возраста, помимо членов его семьи.

В октябре сообщалось, что в Сингапуре студент политехнического ВУЗа заглядывал с помощью телефона под юбки женщин, стоящих на эскалаторах, в магазинах и общественном транспорте, и собрал коллекцию из 240 фотографий. Молодому человеку грозит год лишения свободы и штраф.

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