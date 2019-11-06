Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
Россияне массово высказались о необходимости перемен
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
В российских тюрьмах задумали глушить сотовую связь
У бойцов в Ливии и Донбассе обнаружили схожие ранения от «российских наемников»
Найден способ предотвратить смертельную стадию рака
Зеленскому напомнили о предвыборном обещании референдума
В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов
Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией
Новости партнеров

Медработник хранил на компьютере коллекцию детского порно и попал в тюрьму

Перейти в «Мою Ленту»

Медработник из американского города Мадисон, штат Висконсин, приговорен к четырем годам тюрьмы и трем годам усиленного надзора за хранение детской порнографии. Об этом сообщает WISC-TV.

В январе 2018 года полиция получила жалобу на 39-летнего работника детской больницы Патрика Мэннинга (Patrick Manning). Следователи нашли на его компьютере более двух тысяч эротических кадров с участием детей разного возраста. Мужчину арестовали.

В ходе проведенного расследования полицейские не нашли доказательств того, что Мэннинг причинял вред посетителям или работникам больницы. На суде мужчина признал себя виновным в хранении детской порнографии.

В понедельник, 4 ноября, преступнику вынесли приговор и посадили в тюрьму. Судья запретил Мэннингу контактировать с людьми, не достигшими 18-летнего возраста, помимо членов его семьи.

В октябре сообщалось, что в Сингапуре студент политехнического ВУЗа заглядывал с помощью телефона под юбки женщин, стоящих на эскалаторах, в магазинах и общественном транспорте, и собрал коллекцию из 240 фотографий. Молодому человеку грозит год лишения свободы и штраф.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Former Madison hospital worker sentenced to 4 years prison for child porn
Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд
Извращенец заглядывал под женские юбки и собрал коллекцию интимных снимков
Старушка убила супруга за подписку на порноканал
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Многим неясно, что женщины — люди»

Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
20:01 5 ноября

Пенсионер заблудился в торговом центре и погиб от жажды

19:01 5 ноября

«Девушка-дракон» сделала экстремальную татуировку на глазах и лишилась зрения

17:59 5 ноября

Подстреленный медведь упал с дерева и покусал охотника

Из жизни00:06 4 ноября

«Обратно мы не хотим»

История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
17:01 5 ноября

Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был обескуражен

15:18 5 ноября

Мужчина поссорился с сестрой и швырнул в нее годовалого чихуахуа

14:07 5 ноября

Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер

Из жизни00:02 2 ноября

Убей меня, если сможешь

Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
13:11 5 ноября

Миллион муравьев-каннибалов сбежали из советского ядерного бункера

11:57 5 ноября

Учитель спас запертого в клетке и брошенного в озеро щенка

16:50 4 ноября

Мужчина решил на спор съесть 50 яиц и умер

Россия
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
В российских тюрьмах задумали глушить сотовую связь
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Турчак назвал голословными обвинения коммунистов в адрес сенатора Воробьева
«Дети не выбирают, когда им заболеть»
 
Путин заявил о помощи студенческих отрядов государству
Все материалы
Мир
Сирия вернула нефтяное месторождение спустя несколько лет
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Меркель поделилась мечтой времен ГДР
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
США рассказали о преследовании Китаем мусульман по всему миру
Все материалы
Бывший СССР
Зеленскому напомнили о предвыборном обещании референдума
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Украинским прокурорам устроят тест на интеллект
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Эстонца задержали за контрабанду книг Донцовой
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Стало известно о назначенных Трампом советниках для «Укроборонпрома»
Все материалы
Экономика
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
На BiotechClub-2019 отметили важность практического применения научных открытий
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Все материалы
Силовые структуры
Инвалида вынудили признаться в двойном убийстве и год продержали в СИЗО
«Такие преступники сами не останавливаются»
В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
Россиянина заподозрили в убийстве школьницы из-за мобильного телефона
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Арестован подозреваемый в убийстве российской школьницы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
Все материалы
Наука и техника
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Найден способ предотвратить смертельную стадию рака
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Росгвардия захотела сбивать дроны-нарушители боевой техникой
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Назван легкий способ предотвратить смерть от рака и отказа сердца
Все материалы
Спорт
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов
Серена Уильямс«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»
Теннисистки — самые богатые спортсменки. Но им хотят платить еще больше
Российским игрокам НХЛ предрекли пропуск Олимпиады-2022
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Лыжник Устюгов рассказал о страдающих астмой норвежских спортсменах
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Российский боец UFC Волков рассказал о поддержке от американцев
Все материалы
Культура
Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР
Майкл Флетли и Lord of the Dance«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах о невероятных россиянах
Мэттью Макконахи завел Instagram в честь своего 50-летия
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с Гретой Тунберг
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Умер актер Петр Смидович
Все материалы
Интернет и СМИ
Молодожены отменили свадьбу, забрали деньги и привели в ярость гостей
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Зрители затравили телеведущую из-за пышных форм и получили отпор
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Путин одобрил замену «Википедии»
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Новая любовь Киану Ривза осчастливила его фанатов
Все материалы
Ценности
Водительские права Брежнева оценили в 1,5 миллиона рублей
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Названа цена золотого унитаза с пуленепробиваемым стульчаком
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
«Единственная красавица в семье Кардашьян» похвасталась дрифтом на Ferrari
Все материалы
Путешествия
Туристка целовалась с незнакомцами ради эффектных фото и прославилась
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Выросшим в украинском поезде гигантским грибам нашли объяснение
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Принц Гарри пересел в экономкласс из-за скандала с Меган Маркл
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Туристов выгнали с круизного корабля из-за слишком громкого секса
Все материалы
Из жизни
Пенсионер заблудился в торговом центре и погиб от жажды
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Девушка-дракон» сделала экстремальную татуировку на глазах и лишилась зрения
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Подстреленный медведь упал с дерева и покусал охотника
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был обескуражен
Все материалы
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья
Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном
Все материалы
Дом
Пожить в Сочи предложили за пять тысяч рублей в месяц
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Москве начался жилищный бум
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Названы города России с самыми плохими дорогами
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В квартире россиянки сняли батареи и заставили платить за отопление
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне получили дерево любви и памятник Ленину
На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог
Все материалы