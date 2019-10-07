Извращенец заглядывал под женские юбки и собрал коллекцию интимных снимков

В Сингапуре студент политехнического ВУЗа заглядывал с помощью телефона под юбки женщин, стоящих на эскалаторах, в магазинах и общественном транспорте, и собрал коллекцию из 240 фотографий. Об этом сообщает AsiaOne.

22-летнего Шона Нга Вэя Сюаня (Shaun Ng Wei Xuan) поймали 3 декабря 2017 года. Покупатель книжного магазина заметил, как юноша заглядывает под юбку 17-летней девушки с помощью мобильного телефона. Злоумышленник попытался скрыться, однако очевидец задержал его и вызвал полицию.

В ходе расследования выяснилось, что парень фотографировал своих жертв с 17 октября по 28 ноября того же года. Шону Нгу Вэю Сюаню предъявили 135 обвинений за неподобающее отношение к женщинам, которые позже объединили в три пункта. Предположительно, суд вынесет окончательное обвинение 4 ноября. Студенту грозит год лишения свободы и штраф.

В августе сообщалось, что в Испании арестовали 53-летнего колумбийца, который заглядывал под женские юбки. От действий мужчины пострадали сотни женщин. Его обвинили в нарушении тайны частной жизни, развращении, а также в жестоком обращении с детьми и детской проституции.

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