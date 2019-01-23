Извращенец тайно заглядывал под женскую юбку и попался

В Сингапуре мужчина заглядывал под женскую юбку, используя мобильный телефон, и был запечатлен на видеорегистратор. Об этом сообщает информационный портал Stomp.

На инцидент, произошедший на автомобильной парковке во вторник, 22 января, обратил внимание сотрудник Stomp Кеннет Тан (Kenneth Tan). Мужчина разговаривал по телефону в своей машине, когда перед ним прошла группа из трех человек. Затем Тан заметил, как один из них попытался подглядеть за женщиной в мини-юбке при помощи телефона.

На ролике видно, как мужчина слегка сгибает колени, чтобы незаметно поместить что-то похожее на мобильный телефон под юбку женщины. На следующих кадрах извращенец продолжает преследовать свою жертву и освещать ее ноги вспышкой от камеры.

По словам очевидца, все произошло очень быстро, поэтому он не был уверен, насколько верно трактовал увиденное. «Мои подозрения подтвердились, когда я просмотрел видео с видеорегистратора», — пояснил он.

В тот же день Тан обратился в полицию, пожелав, чтобы с женщиной на видео связались и сообщили ей о случае апскертинга — фотографировании девушек из-под юбки.

В 2018 году сообщалось, как перед дверью британского депутата-консерватора Кристофера Чопа, заблокировавшего принятие закона об апскертинге, вывесили гирлянду из трусов. На белье была выведена фраза: «Никто не должен иметь возможность фотографировать мои трусы, пока я сама этого не захочу».

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