Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Сирийцы зачистили котел с боевиками
Объявлена программа фестиваля фестивалей в Крыму
Необычное свидание в «Холостяке» вызвало у зрителей ассоциации с радиацией
В Кремле констатировали начало диалога между Путиным и Зеленским
Майор полиции отправил в кому российского подростка
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
От Sukhoi Superjet передумали избавляться
Мастер единоборств разбудил и убил туриста на популярном у россиян курорте
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
Российский бодибилдер отпраздновал день рождения и умер
Новости партнеров

Извращенец заглянул под юбки сотен женщин и попал за решетку

Перейти в «Мою Ленту»

В испанском городе Мадрид арестован 53-летний колумбиец, который без разрешения заглядывал под женские юбки. Об этом сообщает издание The Local.

Обычно злоумышленник орудовал в метро и электричках, иногда преследуя своих жертв и после того, как они выйдут из поезда. У него был рюкзак с мобильным телефоном, играющим роль скрытой камеры. Поставив его на землю возле женщины, он мог снимать, что у нее под юбкой.

При обыске у него нашли ноутбук и три жестких диска с видео и фотографиями сотен жертв, которых он снимал без их ведома. По меньшей мере 283 ролика с 555 женщинами и несовершеннолетними девушками были загружены на порносайт, где их посмотрели более миллиона раз.

Колумбийца арестовали, когда он снимал на видео очередную пассажирку мадридского метро. 29 пострадавших уже написали заявления в полицию. Мужчину обвиняют в нарушении тайны частной жизни, развращении, а также в жестоком обращении с детьми и детской проституции.

В июле сообщалось, что в Китае пассажир метро помешал извращенцу заглядывать под юбку девушке. Он незаметно расположил свой мобильный телефон под платьем у стоявшей перед ним девушки и стал снимать. Это увидел сидевший рядом мужчина. Он встал между ним и его жертвой, а затем предложил ей сесть на освободившееся место.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man arrested on Madrid metro for 'upskirting' over 500 women
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Извращенец тайно заглядывал под женскую юбку и попался
Извращенец прикинулся слепым и схватил продавщицу за грудь
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0522 августа
Йэн Брейди (справа)

«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»

Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
13:27Сегодня

Муж развелся с женой из-за жвачки

12:35Сегодня

Найден загадочный череп с красным пятном

11:32Сегодня

Восьмилетний мальчик угнал машину и разогнался до 140 километров в час

Из жизни00:0519 августа

«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»

История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
10:03Сегодня

Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге

07:00Сегодня

«Вечно молодая» 63-летняя бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

05:02Сегодня

Женщина поймала рыбу с двумя ртами

Из жизни00:0117 августа

«Я видел все»

Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
02:10Сегодня

Подруги нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями» об их судьбах

20:3322 августа

Живший в неволе лев растерзал хозяина

19:3222 августа

Термиты съели миллионную заначку девушки

Россия
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
Кремль объявил невозможным повторение ситуации как в Чернобыле
«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»
Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
Россияне остались без досок с портретом Гитлера
Все материалы
Мир
Сирийцы зачистили котел с боевиками
«Там можно найти пришельцев»
 
Американцев начали готовить к получению Гренландии
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
В США казнен охотившийся на пожилых геев серийный убийца
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Военные начали «удушающую осаду» сирийских городов
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский назвал всех крымчан украинцами
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Зеленский попросил помощи у Лукашенко
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Киев засомневался в сохранении санкций против России
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Все материалы
Экономика
Российский автогигант перейдет на четырехдневку из-за США
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Министр оценил идею элитного автозака для Росгвардии
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Названа доля голодающих многодетных семей в России
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Все материалы
Силовые структуры
Майор полиции отправил в кому российского подростка
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Появились подробности изнасилования россиянки полицейскими в служебной машине
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
«Цапок»-крабоед переехал на зону без VIP-условий
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
Майор Николай Евтух на инвалидной коляске покорил Эльбрус
Все материалы
Наука и техника
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Найден способ предотвратить неизлечимую стадию рака
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
ВМФ впервые за 28 лет получит шесть подлодок
Все материалы
Спорт
Российский бодибилдер отпраздновал день рождения и умер
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
Нападающий ЦСКА Чалов пожелал внимания топ-клубов АПЛ
«Он сразу сказал мне тренироваться отдельно»
Чемпион мира провалился в «Манчестер Юнайтед». Из клуба его выжил Моуринью
Макгрегор обвинил Нурмагомедова в бегстве от него
Партнерский материал
«Люблю то, что связано с преодолением»
Этот россиянин был лучшим биатлонистом мира. Теперь он спускается в вулканы и лезет в горы
«Ливерпуль» заключит самый выгодный контракт в истории АПЛ
Все материалы
Культура
Фотограф подал в суд на Black Star из-за снимка голой девушки на обложке Pabl.A
«Свобода, равенство и братство — но не для всех»
Режиссер «Малышки зомби» о Франции, Гаити и рифме между рабством и вуду
По роману «Метро 2033» снимут фильм
Виктор ПелевинЖук лапкой потрогал
Виктор Пелевин об «американской гендерной шизе», которую придумали российские спецслужбы
Майли Сайрус подсчитала свои голые фото и рассказала об измене
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Создатели «Вия» потребовали денег с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Все материалы
Интернет и СМИ
Успешная телеведущая призналась в потере контроля над собственной жизнью
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Мошенники обманом крали данные банковских карт пользователей Apple
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
The Guardian назвала Крым российским
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Мать довела неблагодарную дочь до истерики и заслужила похвалу в сети
Все материалы
Ценности
Белла Хадид на поводке снялась обнаженной для обложки журнала
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Эмили Ратаковски заподозрили в беременности
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Шестому пальцу Ким Кардашьян нашли медицинское объяснение
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Новую супербактерию назвали причиной смерти Аллы Вербер
Все материалы
Путешествия
Кейт Миддлтон полетела дешевыми авиалиниями из-за расточительности Меган Маркл
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Мечтавшего о самоубийстве пилота отстранили от полетов
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Самолет задымился в полете и совершил аварийную посадку
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Назван самый выгодный для полета за границу город России
Все материалы
Из жизни
Извращенец заглянул под юбки сотен женщин и попал за решетку
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Муж развелся с женой из-за жвачки
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Найден загадочный череп с красным пятном
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Восьмилетний мальчик угнал машину и разогнался до 140 километров в час
Все материалы
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Первый электрический Porsche получил пять экранов в салоне
Все материалы
Дом
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Россиянка втихую возвела несколько многоэтажек и заработала 100 миллионов рублей
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Лолита развязала войну с ТСЖ
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Маленькой девочке подарили Хогвартс
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
К повышению производительности труда захотели привлечь больше предприятий Урала
Красноярские предприятия подали заявки на статус экспортеров
Все материалы