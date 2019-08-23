Извращенец заглянул под юбки сотен женщин и попал за решетку

В испанском городе Мадрид арестован 53-летний колумбиец, который без разрешения заглядывал под женские юбки. Об этом сообщает издание The Local.

Обычно злоумышленник орудовал в метро и электричках, иногда преследуя своих жертв и после того, как они выйдут из поезда. У него был рюкзак с мобильным телефоном, играющим роль скрытой камеры. Поставив его на землю возле женщины, он мог снимать, что у нее под юбкой.

При обыске у него нашли ноутбук и три жестких диска с видео и фотографиями сотен жертв, которых он снимал без их ведома. По меньшей мере 283 ролика с 555 женщинами и несовершеннолетними девушками были загружены на порносайт, где их посмотрели более миллиона раз.

Колумбийца арестовали, когда он снимал на видео очередную пассажирку мадридского метро. 29 пострадавших уже написали заявления в полицию. Мужчину обвиняют в нарушении тайны частной жизни, развращении, а также в жестоком обращении с детьми и детской проституции.

В июле сообщалось, что в Китае пассажир метро помешал извращенцу заглядывать под юбку девушке. Он незаметно расположил свой мобильный телефон под платьем у стоявшей перед ним девушки и стал снимать. Это увидел сидевший рядом мужчина. Он встал между ним и его жертвой, а затем предложил ей сесть на освободившееся место.

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