Спасение девушки от извращенца попало на видео

В Китае пассажир метро помешал извращенцу заглядывать под юбку девушке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Один из пассажиров незаметно расположил свой мобильный телефон под платьем у стоявшей перед ним девушки и стал снимать. Это увидел сидевший рядом мужчина. Он встал между ним и его жертвой, а затем предложил ей сесть на освободившееся место.

Видео, снятое одним из очевидцев, стало вирусным. За несколько дней его посмотрели более 32 миллионов раз.

В 2018 году сообщалось, что в японском городе Хадано, префектура Канагава, арестовали мужчину, который притворился слепым, попросил продавщицу отвести его в туалет и по дороге схватил ее за грудь. Личность злоумышленника помогло установить видео.

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