Извращенец из метро попал за решетку

В таиландском городе Бангкок арестован мужчина, который в метро заглядывал женщинам под юбки. Об этом сообщает AsiaOne.

40-летнего Варавута Сричавенгсаба (Warawut Srichawengsab) разоблачила женщина, которая ехала на эскалаторе рядом с ним. Она заметила, что извращенец пытается заглянуть ей под юбку при помощи мобильного телефона, и подняла крик.

Мужчину задержали и изучили содержимое его телефона. Судя по многочисленным видео, сохраненным в памяти устройства, он заглядывал под юбки пассажирок не в первый раз. Сричавенгсаб сознался в содеянном и остается под стражей.

Летом бангкокская полиция получила множество жалоб на злоумышленника, который заглядывает под юбки в метро. Сотрудники полиции около месяца следили за пассажирами, прежде чем им удалось поймать первого нарушителя.

В августе сообщалось, что в Испании арестовали 53-летнего колумбийца, который заглядывал под женские юбки. От действий мужчины пострадали сотни женщин. Его обвинили в нарушении тайны частной жизни, развращении, а также в жестоком обращении с детьми и детской проституции.

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