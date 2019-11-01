Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд

Малайзийский суд оштрафовал владельца магазина мобильных телефонов за хранение на своем сотовом 55 порнофильмов. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

25 октября 2018 года полиция обнаружила в iPhone X 36-летнего Си Фу Хуна (See Foo Hoong) коллекцию порнороликов. Мужчину обвинили в распространении запрещенных в стране материалов. Ему грозил штраф или тюремное заключение до трех лет, либо и то, и другое.

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Представитель малайзийской комиссии по коммуникациям и медиа, обвинитель Назрул Низам Замери (Nazrul Nizam Zameri), попросил суд смягчить приговор, который послужил бы для правонарушителя и общественности лишь уроком. На этом настаивал и адвокат Си Фу Хуна, утверждая, что подсудимый совершил подобный проступок впервые.

В среду, 30 октября, судья Нур Фарахаин Разлан (Nur Farahain Razlan) оштрафовал малайзийца на 2686 сингапурских долларов (126,2 тысячи рублей). Если он не выплатит эту сумму, его приговорят к трем месяцам тюрьмы.

В октябре сообщалось, что в Сингапуре студент политехнического ВУЗа заглядывал с помощью телефона под юбки женщин, стоящих на эскалаторах, в магазинах и общественном транспорте, и собрал коллекцию из 240 фотографий. Молодому человеку грозит год лишения свободы и штраф.

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