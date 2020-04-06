Пьяный поляк заперся в «Ашане» с виски и всю ночь смотрел порно

Во французском городе По, департамент Атлантические Пиренеи, задержали пьяного поляка, который заперся в супермаркете «Ашан» с алкоголем и порно. Об этом сообщает издание Sud Ouest.

Мужчина без определенного места жительства проник в магазин вечером 3 апреля и остался там после закрытия. Оказавшись в изоляции, он выпил по бутылке виски и шампанского. Судя по видео, снятому камерами наблюдения, после этого поляк нашел компьютер и стал смотреть порнографические фильмы.

Бездомный развлекался всю ночь, а наутро его обнаружили сотрудники магазина. Поляк был настолько пьян, что его пришлось отвезти в больницу. Там он ухитрился вывести из строя кардиомонитор стоимостью 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей), пролив на него антисептический гель.

Остаток выходных мужчина провел за решеткой, ожидая суда, который назначен на понедельник, 6 апреля.

В 2018 году сообщалось, что нетрезвого жителя польского города Семяновице-Слёнске отправили в морг. Очнувшись, он немедленно вернулся на вечеринку, с которой его забрали, чтобы выпить за возвращение из мертвых.

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