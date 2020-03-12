70-летнего доктора уличили в просмотре жесткого порно на рабочем месте

Доктор кардиологической больницы в английском городе Ливерпуль тайно использовал рабочий компьютер для просмотра порно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В декабре 2018 года в истории просмотров на рабочем компьютере профессора Питера Дейвиса (Peter Davies) нашли сайты с жесткими порнороликами. На судебном слушании доктор признался, что больше 50 лет страдает от порнозависимости. «У меня были подобные проблемы еще в подростковом возрасте. Я скупал эротические журналы, пока не пришла эпоха интернета», — припомнил он.

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По словам 70-летнего Дейвиса, вскоре он начал регулярно смотреть порно дома, а в 2010 году рассказал обо всем жене. Он подчеркнул, что супруга отнеслась к его словам с пониманием и установила на его личном компьютере ограничения. Таким образом она хотела помочь мужу побороть зависимость, однако это не помогло. Профессор начал втайне от всех заходить на порносайты на рабочем месте.

«Я удивлен, что служба здравоохранения не раскрыла мою зависимость раньше. Честно признаться, я благодарен тому человеку, который вывел меня на чистую воду», — заявил Дейвис. После инцидента его уволили из ливерпульской больницы. Теперь ему грозит лишение лицензии на врачебную деятельность.

Дейвис утверждает, что смотрел жесткое порно из любопытства. «Теперь я понимаю, что у меня серьезная зависимость к порнографии. Я закончил Оксфорд, я доктор. И при этом я вытворял подобное. Но есть медицинское объяснение, почему меня тянуло смотреть порнографию. Это связано с определенным гормоном в головном мозге», — пояснил профессор.

Доктор считает, что зависимость нельзя вылечить, но ее можно контролировать. «С момента, как я получил предупреждение от полиции, я ни разу не смотрел порно. Я постараюсь к этому больше не возвращаться», — заключил он. Судебное расследование продолжается.

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