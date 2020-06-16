Глава ФСБ доложил Путину о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе

Директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает ТАСС.

По словам Бортникова, за десять лет в России предотвратили 698 преступлений террористической направленности, из них 159 — непосредственно террористических актов. Как отметил глава ФСБ, уровень радикализации населения в последние годы значительно снижается.

15 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения. У задержанного изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у подростка обнаружили записи с инструкциями по изготовлению бомб и организации массовых убийств в школах. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств.

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