Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным

Подросток, пойманный с бомбами, изготовленными для осуществления теракта в школе Красноярска, оказался психически больным. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В ходе расследования уголовного дела 14-летний школьник прошел психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила у него психическое заболевание. Материалы направлены в суд для решения вопроса о направлении на принудительное лечение в стационар специализированного типа.

На основании материалов ФСБ в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статьям 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств») и 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»).

По версии следствия, подросток задумал совершить теракт с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья в апреле 2020 года в учебном заведении Красноярска. В интернете он нашел инструкции по изготовлению бомб, собрал их и спрятал в надворной постройке, принадлежащей его отцу. О задержании школьника ФСБ сообщила 16 апреля. По данным спецслужб, подросток готовился к бойне четыре месяца, но не смог совершить задуманное, поскольку школы перешли на дистанционный формат обучения, и тогда он решил устроить теракт 19-20 апреля, на православную Пасху.

В ходе обыска у него изъяли самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему, а также личные дневники, в которых он писал о подготовке теракта в школе.

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