В Красноярске задержанный ФСБ подросток признался в планах устроить бойню на Пасху. Видео задержания публикует агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как бойцы СОБРа заходят в дом. Они обнаружили тайник с оружием и самодельным взрывным устройством. В конце видео подросток признался, что собирался устроить стрельбу в школе в Пасху, с 19 по 20 апреля текущего года.

Ранее 16 апреля стало известно, что в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.

О том, в какой именно школе планировалась бойня, не сообщается.

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