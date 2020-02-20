Готовивших теракты в учебных заведениях Керчи подростков арестовали

В Крыму суд арестовал двух подростков, готовивших теракты в учебных заведениях Керчи. Видео из суда в четверг, 20 февраля, опубликовано в группе Следственного комитета России в WhatsApp.

Как сообщили в ведомстве, заседание проходило в закрытом режиме, на нем присутствовали родители фигурантов дела. Подростки арестованы на два месяца по обвинению в приготовлении к совершению террористических актов группой лиц по предварительному сговору.

В ходе расследования дела проводятся мероприятия в трех других регионах страны, где проживали знакомые подростков, «пытавшиеся вовлечь их в противоправные действия».

О задержании двух подростков в Керчи стало известно 19 февраля. При обысках по месту жительства 15-летнего школьника и 16-летнего студента обнаружили и изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления, купленные в интернете.

Один из задержанных признался сотрудникам ФСБ, что они с приятелем тренировались убивать на животных и издевались над котами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



