ФСБ предотвратила бойню в российской школе

В Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. О предотвращении бойни в учебном заведении сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.

О том, в какой именно школе и когда планировалась бойня, не сообщается.

В конце февраля ФСБ пресекла подготовку вооруженного нападения двоих подростков на одно из образовательных учреждений Саратова. Задержанные заявили на допросе, что заинтересовались идеологией массовых убийств в школах. Целью бойни они назвали месть. Нападение планировалось на май.

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