Девять террористов задержаны в Москве и Челябинске

ФСБ задержала двоих главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) в Москве и Челябинске. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как отметили в ведомстве, среди девяти задержанных граждане России и уроженцы стран Центральной Азии. Действуя по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации, они распространяли в России идеологию, нацеленную на свержение насильственным путем действующей власти. На своих собраниях задержанные вербовали в ряды террористов мусульман и трудовых мигрантов.

При обысках у них изъяли запрещенную литературу, а также средства связи и носители информации.

22 ноября ФСБ сообщала о задержании радикалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Были задержаны семь участников и два главаря террористической организации.

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