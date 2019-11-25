Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста

Среди задержанных ФСБ девяти сторонников запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», заподозренных в подготовке почвы для свержения власти и создания «всемирного халифата», оказался тюменец Айдар Ташбулатов. О нем Ura.ru рассказал коллега, проработавший с ним около года.

По его словам, Ташбулатов был тихим, улыбчивым и мягким. Он мог выйти на улицу в 30-градусный мороз, чтобы помолиться, «но это же религия у него такая», вспоминает коллега.

Собеседник издания отметил, что исламист сам не заводил разговоров о религии и не пытался вербовать коллег. «Один раз только рассказал об исламе и то, потому что мы задали ему вопрос — почему не ест пиццу с мясом. Объяснил, что грех», — сказал он.

22 ноября ФСБ сообщила о задержании группы радикалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Спецоперация проводилась на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Задержаны семь участников и два главаря террористической организации.

По данным спецслужб, они формировали в регионах сетевые закрытые террористические структуры, распространяли идеологию террористов среди местных жителей, вербовали в свои ряды живущих рядом мусульман. Кроме того, они решали вопросы финансирования деятельности организации.

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