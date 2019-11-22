ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов

Готовившие почву для свержения власти и создания «всемирного халифата» девять сторонников запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержаны. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, спецоперация проводилась на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Задержаны семь участников и два главаря террористической организации.

Сообщается, что задержанные формировали в регионах сетевые закрытые террористические структуры, распространяли идеологию террористов среди местных жителей, вербовали в свои ряды живущих рядом мусульман. Кроме того, они решали вопросы финансирования деятельности организации.

По данным ЦОС, участники террористической организации вели антиконституционную деятельность и намеревались насильственным путем свергнуть действующую власть. У террористов изъяли пропагандистские материалы, электронные носители информации и средства связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Сегодня стало известно, что в Сирии был пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии. Турецким военным удалось захватить террориста по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде. Известно его кодовое имя — Юсуф Худа, он был одним из членов высшего руководства ИГ. По данным турецких спецслужб, он занимался вербовкой боевиков по интернету и подготовкой терактов и убийств.

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