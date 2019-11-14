В ФСБ назвали условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что граждане России, примкнувшие к «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), должны пройти предварительную фильтрацию для возвращения на родину. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс» 14 ноября.

Бортников добавил, что проверять российских сторонников ИГ должны власти той страны, где экстремисты были задержаны. «После этого мы будем тогда определяться. А так, чтоб взяли и поехали, — мы категорически против», — заключил директор ФСБ.

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11 ноября Турция начала репатриировать боевиков террористической группировки «Исламское государство» в страны, откуда они прибыли на Ближний Восток. В настоящее время на родину вернулись выходцы из США, Дании и Германии. Кроме того, готовится депортация французских террористов, захваченных на территории Сирии.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу еще 8 ноября заявил, что Турция начнет отправлять пленных боевиков ИГ обратно в Европу, даже если их гражданство будет аннулировано. Он также осудил озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над ними там, где они совершали преступления.

Сойлу сообщал, что под стражей в Турции находятся около 1,2 тысячи членов группировки. Еще чуть менее 300 также были задержаны во время турецкой военной операции на севере Сирии.

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