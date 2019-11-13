Турцию и Запад обвинили в возрождении «Исламского государства»

Бездействие Запада и вмешательство Турции в сирийский конфликт привело к усилению террористов в регионе. Об этом заявил курдский командующий Мазлум Кобани в интервью телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что опасность возрождения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) очень велика. «Турецкая агрессия расчистила место и надежду боевикам ИГ», — добавил Кобани. По мнению командующего, Анкара не только не препятствует, но и способствует усилению группировки в Сирии.

Кобани также выразил обеспокоенность в связи с количеством содержащихся в курдских тюрьмах террористов. Он отметил, что военным сложно охранять заключенных, число которых достигает пяти тысяч. Кобани считает, что они представляют угрозу для других стран, и бездействие Запада в этом вопросе приведет к новым крупным террористическим атакам.

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Командующий неоднократно обращался к западным правительствам и просил их решить вопрос с арестованными боевиками. «У них есть два варианта: забрать заключенных и судить их там [на своей территории]. (...) Или же провести международный суд здесь [в Сирии], потому что мы не сможем удерживать их вечно», — подчеркнул Кобани. Он добавил, что террористы, которых задержало турецкое правительство, будут разменной монетой, с помощью которой Анкара попытается добиться желаемого от Запада.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в республике под стражей находятся около 1,2 тысячи членов группировки ИГ. Около 300 были задержаны во время турецкой военной операции на сирийском севере.

В октябре этого года на севере Сирии по соглашению с Турцией была создана международная зона безопасности. Ее патрулируют российские и турецкие военные, помогают им сирийские пограничники. Об их вводе и о прекращении турецкой военной операции «Источник мира» 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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