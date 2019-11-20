Вербовавшие москвичей террористы попались бойцам ФСБ и Росгвардии

В Московском регионе задержаны трое участников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые вербовали в террористы жителей Москвы и Подмосковья. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, в операции также приняли участие сотрудники Росгвардии, МВД и Росфинмониторинга. Как отмечают в ФСБ, задержанные занимались вербовкой с 2014 года. Они также создавали каналы по переправке рекрутов в Сирию для участия в боях и оказывали террористам «иное содействие».

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилищах задержанных. Там были обнаружены и изъяты фальшивые деньги, поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористического характера.

Ранее 20 ноября стало известно, что в Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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