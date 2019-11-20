ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным службы, задержанный служил в Южном военном округе. Предполагается, что он собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Украины. Отмечается, что утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Имя задержанного пока не разглашается.

В июне Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Николаеве российскую агентурную шпионскую сеть. По ее данным, группа местных жителей собирала разведывательную информацию об общественно-политической обстановке в Николаеве, работе патриотических организаций и их активистов.

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