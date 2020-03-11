Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 11 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, члены организации осуществляли антиконституционную деятельность. Кроме того, они пропагандировали свою идеологию местным мусульманам и агитировали их присоединиться. Во время обысков у террористов была изъята запрещенная литература, а также средства связи и электронные носители информации.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФСБ задержала двоих главарей и семерых членов организации «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске.

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