ФСБ ликвидировала исламистскую ячейку в Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали шестерых членов запрещенной в России террористической организации «Таблиги Джамаат». Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает РИА Новости

По данным агентства, оперативники задержали организатора и пять рядовых членов ликвидированной ячейки. Проведены обыски и опрос свидетелей. В результате обысков у задержанных была найдена запрещенная экстремистская литература.

В 2009 году Верховный суд России признал «Таблиги Джамаат» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Религиозное движение также запрещено в ряде других стран, в том числе в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

27 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся в Москве. Оперативники попытались задержать подозреваемого возле заброшенных гаражей в подмосковных Химках, мужчина начал стрелять.

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