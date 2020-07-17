ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

В Хабаровске предотвращен теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. Об этом в пятницу, 17 июля, со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, задержан 32-летний гражданин одной из республик Центральной Азии — он планировал теракт по указанию международных террористов. Как отмечают в ФСБ, в дальнейшем задержанный хотел выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке и участвовать там в деятельности террористических группировок.

7 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Астраханской области. Был задержан 33-летний астраханец, готовивший вооруженное нападение на административные здания. Он является сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство» (ИГ) и планировал вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирии.

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