ФСБ показала видео спецоперации по предотвращению теракта в Хабаровске

ФСБ показала видеозапись спецоперации по предотвращению теракта в Хабаровске. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые вытаскивают из автомобиля мужчину, валят его на землю и надевают ему наручники. Из рюкзака задержанного изымаются нож, флаг террористической организации и бутылки, в которых, по данным ФСБ, находится зажигательная жидкость. Также показано видео с мужчиной.

Ранее 17 июля сообщалось, что 32-летний гражданин одной из республик Центральной Азии планировал теракт в местах с большим количеством людей, используя зажигательные устройства. Он действовал по указанию международных террористов, отметили в ФСБ. После диверсии подозреваемый собирался уехать на Ближний Восток и там продолжить террористическую деятельность.

Силовики изъяли телефон подозреваемого, содержащим его переписку о готовящейся акции.

Задержанный взят под стражу, против него возбуждено уголовное дело.