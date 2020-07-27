ФСБ предотвратила теракт в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся в Москве. Об этом в понедельник, 27 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, оперативники попытались задержать подозреваемого возле заброшенных гаражей в подмосковных Химках, мужчина начал стрелять. Ответным огнем террорист был ликвидирован, у него были обнаружены автомат АКСУ-74, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД. По данным правоохранительных органов, он планировал теракт в Москве — массовый расстрел в людном месте.

Преступник — уроженец одной из стран Центральной Азии. Проживал в Москве на съемной квартире — там нашли доказательства того, что он был связан с террористами в Сирии и готовил теракт. Ведется розыск возможных соучастников. По данным Следственного комитета России, возбуждено только уголовное дело 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Расследование продолжается.

22 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии. Акцию готовили сторонники запрещенной в России международной организации «Исламское государство» против местных силовиков.