ФСБ показала видео с готовившим массовый расстрел в Москве террористом

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ФСБ показала видео с ликвидированным террористом, готовившим массовый расстрел в Москве. Видео в понедельник, 27 июля, публикует РИА Новости.

На записи видно, что в сумке террориста нашли гранаты и патроны.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, за мужчиной следили несколько дней — он попал в поле зрения силовиков в ходе контроля за перепиской между эмиссарами сирийских террористических организаций и гражданами, находящими на территории РФ. «Оперативники увидели, как он зашел в гараж и вышел вооруженный автоматом. На предложение сдаться ответил огнем и был ликвидирован», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что преступник — уроженец Центральной Азии. Проживал в Москве на съемной квартире — там нашли доказательства того, что он был связан с террористами в Сирии и готовил теракт. Ведется розыск возможных соучастников. По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Расследование продолжается.

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