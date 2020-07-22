Спецоперация ФСБ против боевиков в Кабардино-Балкарии попала на видео

ФСБ показала видео спецоперации против сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовивших теракт в Кабардино-Балкарии. Запись в среду, 22 июля, публикует РИА Новости.

На кадры попали обыск в квартире боевиков, в ходе которого спецназ обнаружил самодельную бомбу, и перестрелка с членами ячейки в лесном массиве Чегемского района республики. Боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были уничтожены ответным огнем.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта с применением зажигательных устройств в Хабаровске. В ходе операции был задержан 32-летний гражданин одной из республик Центральной Азии. Как отмечают в ФСБ, после теракта задержанный хотел выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке и участвовать там в деятельности террористических группировок.