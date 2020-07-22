ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости.
По данным спецслужб, акцию готовили сторонники запрещенной в России международной организации «Исламское государство» против местных силовиков. Самодельная бомба изъята в квартире членов ячейки в Нальчике.
Четырех боевиков обнаружили в лесном массиве Чегемского района республики. Они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые пытались их задержать. Ответным огнем боевики были уничтожены. У них были найдены два пистолета, карабин, автомат и боеприпасы.
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru