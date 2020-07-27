Названа цель ликвидированного в Подмосковье террориста

Ликвидированный ФСБ в подмосковных Химках террорист готовил массовый расстрел в одном из центральных парков Москвы. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники ликвидировали боевика в тот же день, в который он планировал устроить теракт.

Ранее сообщалось, что при мужчине были обнаружены трудовой патент и копия водительского удостоверения. Согласно документам, террорист — 19-летний уроженец Таджикистана О.Х. Каюмов.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, за мужчиной следили несколько дней — он попал в поле зрения силовиков в ходе контроля за перепиской между эмиссарами сирийских террористических организаций и гражданами, находящимися на территории РФ.

Полиции его сдал родной брат. По данным ФСБ, молодой человек заподозрил брата в общении с террористами из Сирии, а когда две недели назад тот пропал — решил сообщить об этом в полицию.

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