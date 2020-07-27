Раскрыта личность ликвидированного ФСБ террориста

Ликвидированный ФСБ террорист, готовивший массовый расстрел в Москве, может быть гражданином Таджикистана. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на информированный источник.

По его словам, при убитом были обнаружены трудовой патент и копия водительского удостоверения. Согласно документам, террорист — 19-летний уроженец Таджикистана О. Х. Каюмов.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве теракт, который готовил уроженец одной из стран Центральной Азии. Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, за мужчиной следили несколько дней — он попал в поле зрения силовиков в ходе контроля за перепиской между эмиссарами сирийских террористических организаций и гражданами, находящими на территории РФ. «Оперативники увидели, как он зашел в гараж и вышел вооруженный автоматом. На предложение сдаться ответил огнем и был ликвидирован», — уточнил источник.

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