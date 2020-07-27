Готовившего массовый расстрел в Москве террориста сдал брат

Террориста, готовившего массовый расстрел в Москве, сдал родной брат. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, молодой человек рассказал, что брат симпатизировал террористам запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Он заподозрил его в общении с террористами из Сирии. Когда две недели назад брат пропал, мужчина решил сообщить об этом в полицию.

Ранее 27 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся в Москве. Оперативники попытались задержать подозреваемого возле заброшенных гаражей в подмосковных Химках, мужчина начал стрелять. Ответным огнем террорист был ликвидирован, у него были обнаружены автомат АКСУ-74, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД.

Преступник — уроженец одной из стран Центральной Азии. Проживал в Москве на съемной квартире — там нашли доказательства того, что он был связан с террористами в Сирии и готовил теракт. Ведется розыск возможных соучастников. По данным Следственного комитета России, возбуждено только уголовное дело 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Расследование продолжается.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



