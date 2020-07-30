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Генерал ФСБ назвал Сафронова крайним в деле о госизмене

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Иван Сафронов
Иван Сафронов
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Должностные лица, которые могли предоставлять советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову информацию, которую он якобы передавал иностранной разведке, тоже должны быть арестованы. Такое мнение высказал член Совета по оборонной политике, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов, передает РИА Новости.

Он считает, что журналиста сделали крайним в деле о госизмене.

«Сейчас вместе с Сафроновым должны сидеть все те лица, которые ему эту информацию предоставляли», — сказал Михайлов.

Между тем первый тест на коронавирус у Сафронова оказался отрицательным, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. По ее словам, через два дня ожидаются результаты второго теста.

Сафронов находится один в специальной камере СИЗО «Лефортово», куда его перевели в связи с подозрением на COVID-19.

Руководитель следственной группы ФСБ Александр Чабан пообещал после завершения расследования раскрыть детали предъявленного Сафронову обвинения в госизмене. Это произойдет примерно через год-полтора, отметил адвокат Иван Павлов. Он указал, что следствие раскрыло лишь то, что «собранные и переданные Сафроновым И. И. сведения в средствах массовой информации, в том числе на сайтах www.kommersant.ru и www.vedomosti.ru, не публиковались».

28 июля стало известно, что Сафронов отказался от сделки со следствием. Следователь предложил журналисту раскрыть источники информации, полностью признать вину в обмен на мягкое наказание — не более двух третей от максимального наказания — 10 лет.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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