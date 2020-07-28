Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, отказался от сделки со следствием. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов.

По его словам, следователь предложил Сафронова полностью признать свою вину в обмен на мягкое наказание — не более двух третей от максимального наказания — 10 лет. Журналист отказался.

В настоящее время Иван находится один в специальной камере СИЗО «Лефортово», куда его перевели в связи с подозрением на COVID-19. Там он пробудет до получения результата теста на коронавирус.

Бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов не исключил, что подозрение на коронавирус у Сафронова может быть «отговоркой» для абсолютной изоляции заключенного, сообщает «Коммерсантъ». Правозащитник считает, что дело журналиста является веским доводом в пользу пересмотра 275-й статьи Уголовного кодекса «О государственной измене». После внесенных в нее поправок «к уголовной ответственности за измену родине можно с равным успехом привлечь как журналиста, так и пенсионера или домохозяйку», указывает Федотов. Он напомнил, что еще восемь лет назад редакция статьи 275 УК РФ «сохраняла здравый юридический смысл».

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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