У обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» заподозрили коронавирус

Cоветника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, изолировали с подозрением на коронавирус. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает ТАСС.

Бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» поместили в карантинную камеру СИЗО. Там он будет находиться до получения результата теста.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО Сафронова, а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и Николая Мистрюкова, проходящего по делу Фургала. «Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме», — сказала омбудсмен.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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