Сафронов рассказал о своем пребывании в СИЗО «Лефортово»

Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов, находящийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, находится в хорошем настроении, много читает и бросил курить. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, правозащитники навестили арестанта 16 июля. Иван был в стильном пиджаке, отметил Мельников. Сафронов рассказал, что сотрудники СИЗО к нему относятся вполне дружелюбно, без агрессии. Условиями содержания он удовлетворен.

У журналиста под стражей появилось много свободного времени, которое он посвятил чтению. Сафронов закончил с книгами Фицджеральда и Достоевского, также интересовался подпиской на периодические издания.

16 июля Мосгорсуд оставил под стражей Сафронова, отклонив апелляционную жалобу его адвокатов на решение Лефортовского суда, который 7 июля избрал ему меру пресечения. При этом из текста постановления суда первой инстанции было исключено указание на «продолжительное время сотрудничества» советника главы «Роскосмоса» с чешскими спецслужбами.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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