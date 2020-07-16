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Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Мосгорсуд оставил под арестом советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого ФСБ в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба защиты на решение Лефортовского суда столицы, который 7 июля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом Мосгорсуд исключил из постановления об аресте Сафронова формулировку о его сотрудничестве с чешской разведкой.

Слушания проходили в закрытом режиме в связи с наличием в материалах секретных данных. Сафронова привезли в Мосгорсуд из СИЗО «Лефортово», его завели в стеклянный бокс для обвиняемых, установленный в зале заседания, в наручниках. Конвой снял их с него только после распоряжения судьи, рассказал адвокат Иван Павлов изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

Защита передала суду многочисленные поручительства журналистов, главных редакторов российских СМИ.

Ранее 16 июля сообщалось, что впервые ФСБ представила адвокатам Сафронова сведения, составляющие гостайну. Также стало известно, что неназванный генерал Службы внешней разведки направил ФСБ сообщение о госизмене журналиста. В нем говорится, что Сафронов якобы передал неизвестному иностранцу секретные сведения.

Его задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он из корыстных побуждений собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.

Предыстория: ФСБ впервые предоставила адвокатам Сафронова составляющие гостайну материалы
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