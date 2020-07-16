Адвокат Сафронова раскрыл подробности данных СВР о госизмене

Адвокат Иван Павлов раскрыл подробности сообщения Службы внешней разведки (СВР) о госизмене советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, из письма генерала СВР, направленного в ФСБ, следует, что Сафронов якобы взаимодействовал со спецслужбами Чехии через неназванного иностранца.

«Секретные сведения получил неизвестный, неназванный иностранец, шпион», — указал адвокат Сафронова. По его словам, об этом человеке известно лишь, что он обучен, имеет специальные навыки, является представителем чешской спецслужбы. Его гражданство в письме СВР не уточняется.

Павлов указал, что фамилия генерала СВР, который подписал сообщение в ФСБ, в материалах уголовного дела также не называется.

10 июля директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал дело Сафронова, заявив, что его задержание не связано с его профессиональной деятельностью. При этом Нарышкин высоко оценил профессионализм сотрудников российской контрразведки.

Ранее 16 июля сообщалось, что Сафронов резко похудел за неделю пребывания в СИЗО «Лефортово». Он потерял пять килограммов.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он из корыстных побуждений собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.