Директор Службы внешней разведки прокомментировал дело Сафронова

Задержание советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

Он также отметил, что высоко оценивает профессионализм сотрудников российской контрразведки.

Ранее сообщалось, что, по мнению защитников Сафронова, доказать отсутствие связи между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова — главная задача ФСБ. Адвокаты также отметили, что ФСБ для подтверждения секретности данных в деле советника главы «Роскосмоса» приобщила к делу два экспертных заключения. При этом ознакомиться с ними защите не дали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



