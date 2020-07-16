Обвиненный в госизмене журналист Сафронов резко похудел в СИЗО «Лефортово»

Советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов резко похудел за неделю пребывания под стражей. Об этом сообщил «Фонтанке» адвокат Иван Павлов.

По его словам, сам он не может посещать своего подзащитного в СИЗО «Лефортово» из-за жестких ограничений пропуска посетителей. Но Сафронова беспрепятственно смогли навестить члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и они сообщили адвокату о том, что журналист потерял пять килограммов веса за время пребывания под стражей.

В четверг, 16 июля, Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов на арест Сафронова. Его адвокаты будут просить отменить решение Лефортовского суда, который 7 июля избрал меру пресечения обвиняемому. Следователь представил суду только постановление о возбуждении уголовного дела. «Это тот документ, в котором изложена фабула обвинения, которое еще надо доказать. Больше ничего следствие суду не предоставило. Никаких документальных свидетельств о том, что Иван Сафронов причастен к совершению преступления, не было представлено совсем», — отметил Павлов.

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Кроме того, Мосгорсуду будут представлены многочисленные поручительства за Ивана Сафронова. Среди них — главные редакторы Forbes, «Дождя» и «Новой газеты», The Bell. Положительные характеристики подписали главреды газет «Коммерсантъ» и «Ведомостей» Владимир Желонкин и Андрей Шмаров, бывшие главред и издатель «Ведомостей» Илья Булавинов и Демьян Кудрявцев, заместитель гендиректора РБК Игорь Тросников и бывший соруководитель РБК Елизавета Голикова. Также за Сафронова поручились корреспонденты и редакторы многих российских изданий, сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

14 июля член ОНК Ева Меркачева сообщила, что Сафронов чувствует себя хорошо, находясь в СИЗО, и настроен позитивно. Он сидит в камере один и будет находится там еще 14 дней. Иван заказал в камеру 60 книг художественной классической литературы. «Питанием доволен, сегодня даже похвалил повара», — подчеркнула Меркачева, добавив, что ему выдали обычную одежду взамен «тюремной робы».

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он из корыстных побуждений собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.