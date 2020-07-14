Раскрыты условия содержания Сафронова в СИЗО

Советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов, арестованный по уголовному делу о госизмене, чувствует себя хорошо, находясь в СИЗО. Об этом член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает РИА Новости.

По ее словам, Сафронов сидит в камере один и будет находится там еще 14 дней. Меркачева также отметила позитивное настроение советника главы «Роскосмоса».

Он заказал в камеру 60 книг художественной классической литературы. «Питанием доволен, сегодня даже похвалил повара», — подчеркнула член ОНК, добавив, что ему выдали обычную одежду взамен «тюремной робы».

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13 июля адвокат Евгений Смирнов заявил, что Сафронов бодр и настроен на борьбу. Он не признает свою вину, считая обвинения «полным бредом», отметил защитник. По его словам, силовики корректно обращались с журналистом.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он из корыстных побуждений собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.

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